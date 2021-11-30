لبنان

رئيس بلدية يصارح المواطنين: ترشيد النفقـات هو عنوان المرحلة

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:16
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توجـه رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف يونان الى اهالي البلدة برسـالة مصـارحة لمـا آلـت إليـه الأوضـاع ، فـي ظـل الأزمـة المالية و الإقتصادية التي يمر بها لبنان .
وقال:" نعلـم جميعـا ان بلـديتنا تـأثرت بشـكل كبيـر بالتـدهور المتفـاقم الـذي اصـاب كـافـة المرافق العامة ، لكون ماليتها تعتمد على حصتها من الصندوق البلدي المستقل . ولمـا كـانـت الجبايـة غيـر كافيـة ، أصـبحت الموازنـة ومـداخيلها إذا تـوفرت ، لا تكفـي لتسـديد قيمـة المصـاريف والمـدفوعات ، خاصـة مـع الإرتفـاع غيـر المسـبوق بأسـعار المحروقات والسـلع والمعـدات ، الأمـر الـذي إنعكـس سـلباً علـى البلديـة وعلـى كميـة وحـجـم الخدمات التي تقدمها . "
واضاف:"فـي ظـل هـذه الظـروف أجـدني مضـطراً إلـى مصـارحتكم بالوضـع القـائم ، فلـيس خافيـا علـى أحـد أننـا نمـر بأوقـات إستثنائية وعصيبة تتطلـب منـا ترشـيد النفقـات والتقشـف بهدف الإستمرار في تقديم سائر الخدمات وإن بوتيرة مختلفة .
 
لذلـك أعاهـدكم بصـفتي الشخصـية والرسـمية ، الاستمرار بتحمـل كامـل المسـؤولية الماديـة والمعنويـة ، للتخفيـف مـن وطـأة الأزمـة ، لا سيما فـي الأمـور الحياتيـة والأساسـية ، أخـذاً علـى عـاتقي الشخضـي كمـا فـي السـابق ، بتـأمين الإنـارة للشـوارع العامـة والمحروقات لآبـار الميـاه الأرتوازيـة كمـا " تقتضـى الضـرورة " ، إضـافة إلـى رواتـب المـوظفين والمستخدمين وعناصـر شـرطة المـلاك والحـراس والمتعاقـدين الجـدد لـدى البلديـة واجـور عمـال النظافـة ، وأي مصاريف طارئة مستجدة . عسـى أن يكـون هـذا عربـون وفـاء وتعبيـرا عـن محبتـي لمغدوشـة وأبنائهـا ، سـيما بانني أقوم بما يمليه علي ضميري وواجبي تجاه أهلي."
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