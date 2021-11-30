متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي ينطلقون في اضرابهم

أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان، اضرابها الذي سينطلق نهار غد الاربعاء الواقع فيه ١ كانون الاول ٢٠٢١، ويستمر حتى مساء نهار الاحد القبل، على ان يتم مراقبة وتقييم تحقيق مطالب المتعاقدين المتمثلة في تانقاط التالي:- القبض الشهري.- الاسراع في تحويل المساعدة المالية الـ٩٠$ الى حسابات المتعاقدين من اجل تامين استمراريتهم للذهاب الى مدارسهم.-اعطاء المتعاقدين المنحة الاجتماعية- العمل على تامين بدل نقل يومي للمتعاقدين.- العمل على اعطائهم ضمان اجتماعي وصحي.