لبنان

متعاقدو التعليم الأساسي الرسمي ينطلقون في اضرابهم

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:36
A-
A+
Doc-P-891962-637738836329662050.jpg
Doc-P-891962-637738836329662050.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت لجنة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان،  اضرابها الذي سينطلق نهار غد الاربعاء الواقع فيه ١ كانون الاول ٢٠٢١، ويستمر حتى مساء نهار الاحد القبل، على ان يتم مراقبة وتقييم تحقيق مطالب المتعاقدين المتمثلة في تانقاط التالي:
- القبض الشهري.
- الاسراع في تحويل المساعدة المالية الـ٩٠$ الى حسابات المتعاقدين من اجل تامين استمراريتهم للذهاب الى مدارسهم.
-اعطاء المتعاقدين المنحة الاجتماعية 
- العمل على تامين بدل نقل يومي للمتعاقدين. 
- العمل على اعطائهم ضمان اجتماعي وصحي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-11-30
07:15 | 2021-11-30
06:30 | 2021-11-30
08:16 | 2021-11-30
10:42 | 2021-11-30
10:35 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website