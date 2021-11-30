لبنان

عبد الله تقدم باقتراح قانون يتعلق بتسريح الرتباء والأفراد

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:53
A-
A+
Doc-P-891967-637738844687851684.png
Doc-P-891967-637738844687851684.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 تقدم النائب بلال عبدالله باسم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون يتعلق بتسريح الرتباء والأفراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش عند بلوغ السن القانونية 50 سنة والأفراد 47 سنة.

وجاء في الأسباب الموجبة انه" لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16 /9/ 1983 ولما كانت المادة 57 والتي تتناول احكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ذلك الزمن، وتنص المادة ايضا على أن يسرح الرتباء عند بلوغهم سن ال48 سنة، كما تنص على تسريح الأفراد عند بلوغهم ال45 سنة، وبما أن نص المادة يعود ال  ما يقارب ال 40 سنة، حصلت خلالها تطورات عديدة على المتوسط العام للعمر. ولما كان الوضع القائم حاليا في البلاد لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسة العسكرية يقابله تسريح العسكريين الذين بلغوا السن القانونية ناهيك عن العسكريين الذين يتقدمون بطلب استقالاتهم.

ولما كان الاتجاه التشريعي منذ العام 2019  قد انتهى الى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر ذلك في المادة 90 من القانون 144 الصادر في العام 2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد من 18 سنة الى 23 بالنسبة للرتباء والأفراد .
 وعليه تقدمنا بهذا الأقتراح آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشتة واقراره".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:40 | 2021-11-30
07:15 | 2021-11-30
06:30 | 2021-11-30
08:16 | 2021-11-30
10:42 | 2021-11-30
10:35 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website