عبد الله تقدم باقتراح قانون يتعلق بتسريح الرتباء والأفراد

تقدم النائب بلال عبدالله باسم "اللقاء الديمقراطي" باقتراح قانون يتعلق بتسريح الرتباء والأفراد بموجب قرار يصدر عن قائد الجيش عند بلوغ السن القانونية 50 سنة والأفراد 47 سنة.وجاء في الأسباب الموجبة انه" لما كان قانون الدفاع الوطني قد صدر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16 /9/ 1983 ولما كانت المادة 57 والتي تتناول احكام التسريح من الخدمة لم يطرأ عليها أي تعديل منذ ذلك الزمن، وتنص المادة ايضا على أن يسرح الرتباء عند بلوغهم سن ال48 سنة، كما تنص على تسريح الأفراد عند بلوغهم ال45 سنة، وبما أن نص المادة يعود ال ما يقارب ال 40 سنة، حصلت خلالها تطورات عديدة على المتوسط العام للعمر. ولما كان الوضع القائم حاليا في البلاد لا يسمح بتطويع عناصر لصالح المؤسسة العسكرية يقابله تسريح العسكريين الذين بلغوا السن القانونية ناهيك عن العسكريين الذين يتقدمون بطلب استقالاتهم.ولما كان الاتجاه التشريعي منذ العام 2019 قد انتهى الى تمديد سنوات الخدمة وقد ظهر ذلك في المادة 90 من القانون 144 الصادر في العام 2019 من خلال رفع عدد سنوات الخدمة الفعلية التي تتيح الحق بالتقاعد من 18 سنة الى 23 بالنسبة للرتباء والأفراد .وعليه تقدمنا بهذا الأقتراح آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشتة واقراره".