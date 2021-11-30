لبنان

حادث سير... انهى حياة ابن الـ ٢٤ سنة

Lebanon 24
30-11-2021 | 08:57
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افادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض الشاب انجيلو جورج بعيني "٢٤ سنة" لحادث سير وهو يقود دراجته النارية على طريق مار شربل عنايا، ما ادى الى وفاته.
 
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حادث سير

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