عمره 21 عاما... هكذا وقع الرأس المدبر لعصابة استهدفت محلات الاكسبرس في قبضة "المعلومات"

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:حصلت في الآونة الأخيرة عدّة عمليات سلب بقوّة السلاح نفّذتها عصابة مجهولة، استخدم أفرادها سيارة نوع "مرسيدس" لون فضي، في عملياتهم التي استهدفت محال بيع القهوة (إكسبرس) وأشخاصًا يسيرون بمفردهم، وذلك على امتداد أوتوستراد جونية / جبيل.بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكّنت دوريات من شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، من تحديد هوية الرأس المدبّر لهذه العصابة، وتبيّن أنّه يُدعى:م. ب. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)، وهو من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وسلب.

بتاریخ 17-11-2021، وبعد مراقبةٍ دقيقة، تم رصد المشتبه به، في مدينة طرابلس، على متن سيارة المرسيدس المستخدمة في عمليات السلب، وهي من طراز "۲۳۰C" لون فضي، فعملت على توقيفه، وضبطت السيارة.بتفتيشه والسيّارة، ضُبط بحوزته مسدس حربي مع ممشط وخمس طلقات صالحة للإستعمال، سكين "ست طقات"، وكمية من حشيشة الكيف.بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه، بالاشتراك مع آخرين، على تنفيذ العديد من عمليات السلب بواسطة المسدس أو السكين، وذلك ضمن محافظتي جبل لبنان والشمال، كما اعترف بتعاطيه المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين.