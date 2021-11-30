لبنان

الجيش: اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية والكندية لحماية الحدود البرية

Lebanon 24
30-11-2021 | 09:11
A-
A+
Doc-P-891978-637738867391528404.jpg
Doc-P-891978-637738867391528404.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA والسفير البريطاني السيد  Ian COLLARTوالسفيرة الكندية السيدة CHASTENAY Chantal، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
وأشاد السفراء بأداء الجيش اللبناني في مكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، ودوره في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره، مؤكدين التزام بلادهم الاستمرار بدعم الجيش لتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.
من جهته شكر العماد عون السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على دعمها المستمر الجيش.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:42 | 2021-11-30
11:01 | 2021-11-30
11:13 | 2021-11-30
10:00 | 2021-11-30
12:58 | 2021-11-30
12:45 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website