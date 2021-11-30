مولوي عرض مع بعثة استقصائية من الاتحاد الأوروبي التحضيرات للانتخابات النيابية

استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، بعثة استقصائية من الإتحاد الأوروبي برئاسة جيان فرانكو بوشيكيو، وتم عرض للتحضيرات الادارية واللوجستية التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وذلك تمهيداً لحضور البعثة الأساسية للمشاركة في مراقبة الانتخابات.وعرض مع النائبين حسين الحاج حسن وامين شري شؤونا انمائية وخدماتية.والتقى الوزير مولوي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي يرافقه النائب محمد القرعاوي، وتم البحث في التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا، كذلك تم البحث في شؤون انمائية بقاعية.