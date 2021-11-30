23
o
بيروت
25
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مولوي عرض مع بعثة استقصائية من الاتحاد الأوروبي التحضيرات للانتخابات النيابية
Lebanon 24
30-11-2021
|
10:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم، بعثة استقصائية من الإتحاد الأوروبي برئاسة جيان فرانكو بوشيكيو، وتم عرض للتحضيرات الادارية واللوجستية التي تقوم بها وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة وذلك تمهيداً لحضور البعثة الأساسية للمشاركة في مراقبة الانتخابات.
وعرض مع النائبين حسين الحاج حسن وامين شري شؤونا انمائية وخدماتية.
والتقى الوزير مولوي رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي يرافقه النائب محمد القرعاوي، وتم البحث في التدابير المتخذة للوقاية من وباء كورونا، كذلك تم البحث في شؤون انمائية بقاعية.
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
Lebanon 24
مفاجآت عن سوق الدولار في لبنان.. محادثة تكشف هوية التجار!
14:22 | 2021-11-29
29/11/2021 02:22:52
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة تهزّ ليل طرابلس.. رجلٌ يذبح جدّته!
Lebanon 24
جريمة تهزّ ليل طرابلس.. رجلٌ يذبح جدّته!
16:35 | 2021-11-29
29/11/2021 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!
Lebanon 24
سعر "العدس" يحلّق عالياً في لبنان.. الثمن تجاوز المعقول!
13:25 | 2021-11-29
29/11/2021 01:25:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
07:40 | 2021-11-30
30/11/2021 07:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!
Lebanon 24
هذه الأبراج "حشرية" وتتدخل بخصوصيات غيرها.. تجنبوها!
00:30 | 2021-11-30
30/11/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:42 | 2021-11-30
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
11:01 | 2021-11-30
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
11:13 | 2021-11-30
بُشرى بشأن الكهرباء في لبنان.. هذا ما أعلنه وزير الطاقة
10:00 | 2021-11-30
حقائق هامة عن واقع لبنان مع "أوميكرون".. هل هناك استعدادٌ لمواجهته؟
12:58 | 2021-11-30
مجلس وزراء الداخلية العرب هنأ مرشحي لبنان بفوزهم في الدورة 89 للجمعية العامة للانتربول
12:45 | 2021-11-30
جلسة في مجلس النواب غداً لدرس إقتراح قانون وضع الضوابط على التحاويل المصرفية
فيديو
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
30/11/2021 20:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
Lebanon 24
إبنة فنان شهير تقاضيه.. والأخير يبكي: أنا المقتول الحي لا أملك غير تليفوني! (فيديو)
11:00 | 2021-11-28
30/11/2021 20:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
Lebanon 24
إعلامية شهيرة تستعرض كمية هائلة من المجوهرات وتشكر أهل هذا البلد: غرقوني بالذهب (فيديو)
08:00 | 2021-11-28
30/11/2021 20:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact