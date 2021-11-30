لبنان

في عكار... جريح بحادث سير

Lebanon 24
30-11-2021 | 10:42
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أفادت مندوبة " لبنان 24" عن وقوع حادث سير على طريق عام بلدة حرار بالقرب من صالة "ليالي عكّار"، ما أدى إلى إصابة المواطن "ح.ع" بجروح ورضوض مختلفة وقد تولى مسعفو الصليب الاحمر نقله إلى احد مشتشفيات المنطقة.
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