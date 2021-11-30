لبنان

أبي المنى بحث مع لحود في استثمار أراضي الأوقاف

Lebanon 24
30-11-2021 | 10:57
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استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الدكتور الشيخ سامي أبي المنى المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في دار الطائفة، بحضور رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي حمادة حمادة، وأعضاء من المجلس المذهبي: الشيخ سامي عبد الخالق، الشيخ محمد غنام، والشيخ فادي العطار، عامر صياغة ومروان شروف وزاهر الأعور، المدير العام مازن فياض، ومدير الأوقاف نزيه زيعور.
 
وقدم لحود التهنئة، وتم طرح مواضيع زراعية عدة وكيفية الاستفادة من أراضي الأوقاف وتشجيع صغار المزارعين للاستفادة من الطرق والأساليب المستدامة.
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