لبنان

تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-11-2021 | 11:01
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مع نهاية شهر تشرين الثاني، تتجهُ الأنظار إلى التسعيرة الجديدة الخاصّة بالمولدات، والتي من المتوقع أن تشهدَ ارتفاعاً عن التسعيرة السابقة التي كانت محددة بـ5200 ليرة لبنانية للكيلو واط الواحد. 

وحالياً، فإنّ وزارة الطاقة لم تحسم التسعيرة القادمة إلا أن أصحاب المولدات يقولون أن التعرفة العادلة والمحقة يجب أن تكون مُتناسبة مع سعر صفيحة المازوت التي بلغ سعرها 329 ألف ليرة. 

وفي الوقت الراهن، فإنّ العديد من أصحاب المولدات يلوّحون إلى أن التسعيرة التي سيعتمدونها لشهر كانون الأول قد تتخطّى الـ6500 ليرة للكيلو واط الواحد، في حين أنه من المتوقع أن تحدّد وزارة الطاقة تسعيرة هذا الشهر بنحو 6000 ليرة، ويمكن لهذا العدد أن يتناقص أو يزداد.

لبنان

خاص

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