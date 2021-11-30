تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة

مع نهاية شهر تشرين الثاني، تتجهُ الأنظار إلى التسعيرة الجديدة الخاصّة بالمولدات، والتي من المتوقع أن تشهدَ ارتفاعاً عن التسعيرة السابقة التي كانت محددة بـ5200 ليرة لبنانية للكيلو واط الواحد.



وحالياً، فإنّ وزارة الطاقة لم تحسم التسعيرة القادمة إلا أن أصحاب المولدات يقولون أن التعرفة العادلة والمحقة يجب أن تكون مُتناسبة مع سعر صفيحة المازوت التي بلغ سعرها 329 ألف ليرة.