تسع حالات وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات إلى 670223.

كما وسجل لبنان تسع حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 8725.