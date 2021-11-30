لبنان

كسبار يستقبل مجلس القضاء وخريجي اليسوعية

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:19
A-
A+
Doc-P-892010-637738933929923224.jpg
Doc-P-892010-637738933929923224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار واعضاء مجلس النقابة، مهنئين، بينهم رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود على رأس وقد ضمه ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد واعضاء المجلس القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشا، واعتذر مدعي عام التمييز غسان عويدات بداعي السفر.
وكان اللقاء ناجحاً وودياً حيث شدد النقيب كسبار والرئيس الاول عبود على التعاون الكامل والمطلق في جميع المجالات وبروح المحبة والالفة.
 
كذلك تطرق كسبار وعبود الى الشوائب التي تعيق عمل القاضي والمحامي والى السرعة في بت الدعاوى وزيادة الانتاجية مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.
وبعد ذلك، استقبل النقيب كسبار رئيس واعضاء الهيئة الادارية في جمعية خريجي حقوق جامعة القديس يوسف – اليسوعية برئاسة وزير التربية القاضي عباس الحلبي للتهنئية، ولدعوته الى حفل العشاء الذي سوف يقام على شرفه لمناسبة انتخابه نقيباً للمحامين، كونه عضواً في الهيئة الادارية. وكانت مناسبة لعرض سبل التعاون بين النقابة والجمعية.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:34 | 2021-11-30
18:27 | 2021-11-30
18:19 | 2021-11-30
18:16 | 2021-11-30
17:54 | 2021-11-30
17:48 | 2021-11-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website