كسبار يستقبل مجلس القضاء وخريجي اليسوعية

استقبل نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار واعضاء مجلس النقابة، مهنئين، بينهم رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود على رأس وقد ضمه ورئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد واعضاء المجلس القضاة عفيف الحكيم وحبيب مزهر وداني شبلي وميراي الحداد والياس ريشا، واعتذر مدعي عام التمييز غسان عويدات بداعي السفر.

وكان اللقاء ناجحاً وودياً حيث شدد النقيب كسبار والرئيس الاول عبود على التعاون الكامل والمطلق في جميع المجالات وبروح المحبة والالفة.

كذلك تطرق كسبار وعبود الى الشوائب التي تعيق عمل القاضي والمحامي والى السرعة في بت الدعاوى وزيادة الانتاجية مع الاخذ بعين الاعتبار الظروف الراهنة.

وبعد ذلك، استقبل النقيب كسبار رئيس واعضاء الهيئة الادارية في جمعية خريجي حقوق جامعة القديس يوسف – اليسوعية برئاسة وزير التربية القاضي عباس الحلبي للتهنئية، ولدعوته الى حفل العشاء الذي سوف يقام على شرفه لمناسبة انتخابه نقيباً للمحامين، كونه عضواً في الهيئة الادارية. وكانت مناسبة لعرض سبل التعاون بين النقابة والجمعية.