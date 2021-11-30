لبنان

بيانٌ عالي النبرة من "لبنان القوي".. هذا ما قاله عن الحكومة وسلامة

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:25
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عقدَ تكتل لبنان القوي اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل وأصدر بياناً أكد فيه أن "استمرار التعطيل الحكومي غير مقبول ولا مفهوم ولا مبرّر"، مشيراً إلى أن "الحكومة تبدو في حال استقالة غير معلنة وان اي اعتماد للموافقات الاستثنائية هو اقصر طريق لاعتبارها بحكم المستقيلة".
وطالب التكتل "بعقد جلسة خاصة لمجلس النواب لمساءلة الحكومة عن اسباب امتناعها عن الاجتماع وتبيان ذلك ليبنى على الشيء مقتضاه"، مجدداً رفضه "ربط التعطيل الحكومي بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت".
وأكد "لبنان القوي" أن "حل الأزمة الحاصلة يكون حصراً عبر السبيل المؤسساتي في مجلس النواب وفي القضاء"، داعياً إلى "عرض الموضوع بحسب الأصول لاتخاذ الكتل الموقف المناسب منه، دون اختلاق حجج بتسيير القضاء العدلي تهرّباً من اعتماد الحلول الدستورية والقانونية".
إلى ذلك، لفت "لبنان القوي" إلى أنه "حتى تاريخه لم تتسلّم شركة الفاريز ومرسال كامل البيانات والداتا المطلوبة من المصرف المركزي الذي لا زال لا يتعاون معها بما يكفي"، وأضاف: "وعليه اذا واصل الحاكم الامتناع او المماطلة في تسليم المعلومات فإن الحكومة مدعوة لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه نظراً لخطورة الأمر اذ ان التدقيق في حسابات مصرف لبنان من شأنه ان يكشف حقيقة مصير اموال اللبنانيين واسباب وقوع الانهيار المالي".
 
من جهة أخرى، استغرب التكتل "تحميل الحاكم شركات غوغل وفايسبوك والتطبيقات الالكترونية مسؤولية التلاعب بسعر الصرف"، معتبراً أن "هذا الأمر هو تهرّب من مسؤوليته في الحفاظ على سلامة النقد الوطني وهذا يقع في صلب وظيفته وفقاً لقانون النقد والتسليف".

وأثنى التكتل على اطلاق اجراءات التسجيل للبطاقة التمويلية نهار غد، مشدداً في الوقت عينه على ان تترافق هذه الاجراءات مع تأمين التمويل اللازم لها لتبدأ العائلات المستحقة بالحصول على الدعم المباشر لها.
 
ودعا "لبنان القوي" مجلس النواب الى اقرار اقتراحات القوانين المتعلّقة بالحماية الاجتماعية العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين واللذين تقدم بهما التكتل، اذ لا يجوز ترك الهشاشة الاجتماعية تنهش المواطنين من دن تقديم رعاية الدولة.
 
ومع هذا، فقد شدّد التكتل على ضرورة الاسراع بقوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج كباب الزامي في ولوج عملية الحفاظ وزيادة احتياط البلد من العملات الصعبة.
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