إطلاق نار كثيف في البداوي.. ما السبب؟

شهدت منطقة البداوي - طرابلس، مساء اليوم، إطلاق نار كثيف أدى إلى حالة من الهلع في صفوف السكان.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن إطلاق النار ناجم عن احتفال بخروج أحد الشبان من السجن.