لبنان

إطلاق نار كثيف في البداوي.. ما السبب؟

Lebanon 24
30-11-2021 | 11:38
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شهدت منطقة البداوي - طرابلس، مساء اليوم، إطلاق نار كثيف أدى إلى حالة من الهلع في صفوف السكان.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فقد تبين أن إطلاق النار ناجم عن احتفال بخروج أحد الشبان من السجن. 
 
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