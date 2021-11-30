غادرت مكان عملها ولم تعد لغاية تاريخه.. هل تعرفون عنها شيئا؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:- ليال علي زهرمان (من مواليد عام 1994، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 28-11-2021، مكان عملها الكائن في محلة حلبا الى جهة مجهولة، ولم تعد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ويعرفون مكانها، الاتصال بمخفر حلبا في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 690002-26، للإدلاء بما لديهم من معلومات.