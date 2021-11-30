خضر إستقبل ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في زيارة وداعية

استقبل محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر بمكتبه في مركز المحافظة في بعلبك، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في لبنان يوكي موكو في زيارة وداعية.نوه خضر بالتعاون الذي أبدته موكو مع القضايا العامة والمشاريع والخطط في محافظة بعلبك الهرمل، "ودعمها للبرامج التي من شأنها المساهمة في تحسين أوضاع الأطفال في لبنان".وأشار إلى مشكلة التعليم بشقيها، مشكلة الأساتذة الذين لا يتمكنوا من الالتحاق بمدارسهم بسبب ارتفاع كلفة النقل التي تفوق رواتبهم والمشكلة الثانية تتعلق بعدم قدرة الأهالي على دفع كلفة بدل النقل لأبنائهم، في ظل غياب النقل المشترك في المنطقة.واقترح خضر تفعيل الشراكة بين اليونيسف والقطاع الخاص، وعقد اتفاقيات مع أصحاب الباصات والفانات لحل مشكلخخة نقل التلاميذ والمعلمين.ونبه خضر من "مخاطر التسرب المدرسي على الصعيد التعليمي والاجتماعي والسلوكي"، مشيراً إلى أن "إحصاءات اليونيسف تبين أن عدد الذين تسربوا من المدارس في لبنان بلغ 750 ألفاً من بينهم حوالي 300 ألف تلميذ لبناني، وهذا الرقم نتيجة الضائقة المالية والاقتصادية والمعيشية".