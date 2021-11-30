جلسة في مجلس النواب غداً لدرس إقتراح قانون وضع الضوابط على التحاويل المصرفية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء في 1 كانون الاول في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية .