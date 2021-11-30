لبنان

جلسة في مجلس النواب غداً لدرس إقتراح قانون وضع الضوابط على التحاويل المصرفية

Lebanon 24
30-11-2021 | 12:45
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دعا رئيس مجلس النواب  نبيه بري، لجنتي المال والموازنة والإدارة والعدل إلى عقد جلسة مشتركة في تمام الساعة العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم غد الاربعاء في 1 كانون الاول في مجلس النواب، وذلك لدرس إقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية .
 
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