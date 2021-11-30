مجلس وزراء الداخلية العرب هنأ مرشحي لبنان بفوزهم في الدورة 89 للجمعية العامة للانتربول

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة بمناسبة فوز مرشحي الدول العربية في الدورة /89/ للجمعية العامة للانتربول، البلاغ التالي: "أصدرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بيانا أعرب فيه الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن ارتياحه البالغ بفوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، في الانتخابات التي جرت خلال الدورة (89) للجمعية العامة للانتربول، التي عقدت بمدينة اسطنبول التركية خلال الفترة 23 - 25 نوفمبر الجاري، وبفوز الفريق خالد مهدي إبراهيم الإمام مرشح جمهورية السودان لعضوية اللجنة التنفيذية عن قارة إفريقيا، وكذلك فوز مرشحي الجمهورية التونسية والجمهورية اللبنانية والمملكة المغربية لفوزهم بعضوية لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول.وثمن الدكتور محمد بن علي كومان عاليا جهود ممثلي الدول العربية وتكاتفهم لدعم المرشحين العرب، والذي كان له دور كبير في تحقيق هذا النجاح، مؤكدا أن فوزهم بهذه المناصب الرفيعة والهامة سيكون رافدا من روافد الحضور العربي في هذه المنظومة الشرطية العالمية، وسينعكس إيجابا على صورة الأمن العربي، كما سيعزز من المواقف العربية من القضايا المطروحة على جداول أعمال مختلف الاجتماعات التي تنعقد في نطاق منظمة "الإنتربول"، خاصة أن المرشحين يتمتعون بكفاءة عالية وخبرات ثرية تمكنهم من تمثيل منطقتنا العربية أحسن تمثيل وتفعيل مستوى أدائها في هذه المنظمة العريقة، متمنيا لسعادتهم كل التوفيق والسداد في مهامهم العملية الجديدة".