وزير البيئة زار مقر صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. هذا ما شمله البحث

زار وزير البيئة ناصر ياسين مقر صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتقى مديره المهندس هيثم عمر وفريق العمل، للاطلاع على سير العمل في مشاريع برنامج دعم التنمية المحلية على امتداد حوض الليطاني.وعرض عمر لبرنامج التنمية المحلية الممول من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من قبل صندوق التنمية بقيمة 20 مليون يورو، والذي يهدف الى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية على امتداد حوض الليطاني. ويترافق هذا المشروع مع الجهود التي تبذلها الحكومة اللبنانية والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لمعالجة الآثار السلبية لتدهور الموارد الطبيعية في حوض نهر الليطاني وتردي الاحوال المعيشية للمجتمعات المحلية في هذه المنطقة الجغرافية.ولفت إلى أن "هذا المشروع الهادف الى الحد من التلوث البيئي في لبنان، هو مبادرة مشتركة بين وزارة البيئة، مجلس الانماء الاعمار، صندوق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد الاوروبي، اضافة الى عدد من الوزارات الاخرى المعنية، عبر وضع آلية لتمويل إجراءات الحد من التلوث الصناعي وتوفير المساعدة التقنية اللازمة لضمان تنفيذ واستدامة هذه المبادرات".من جهته، أكد وزير البيئة "تقدير الوزارة ودعمها لجهود الصندوق في مجال دعم التنمية المحلية على ضفاف الليطاني لما في ذلك من مصلحة وطنية ومنفعة عامة للبلديات كافة واتحاداتها، وكذلك للمؤسسات العاملة على ضفاف الليطاني، اضافة الى البلدات والقرى الواقعة في نطاقه الجغرافي"، مشيرا إلى "الجهود التي تبذلها الوزارة في ايجاد استراتيجية بيئية وطنية تشاركية لامركزية لمعالجة مشاكل التلوث والنفايات في كل لبنان".وأمل "تعزيز التعاون بين الوزارة والصندوق كذراع حكومية تنفيذية لمعالجة القضايا التنموية الملحة على أكثر من صعيد".