وفد اللقاء الديمقراطي عرض مع ميقاتي أزمة مطمر الناعمة ومشكلة الكهرباء

أعلن "اللقاء الديمقراطي" في بيان، أنه "بتكليف من رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، التقى النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، الدكتور بلال عبدالله، ومفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار الدكتور وليد صافي، ورئيس مصلحة المعامل المائية في مؤسسة كهرباء لبنان المهندس فادي أبو خزام، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث أزمة مطمر الناعمة ومشكلة الكهرباء في المنطقة.

وأعطى ميقاتي تعليماته لمجلس الانماء والاعمار بتجديد عقد الصيانة، وتلزيم تشغيل المعمل، حرصا على السلامة العامة في المنطقة. كذلك، أعطى رئيس الحكومة توجيهاته لمؤسسة كهرباء لبنان بالتقيد بالمرسوم الذي يرعى تغذية الطاقة في المنطقة، والعدالة في التوزيع.