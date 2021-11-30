السعودي دعا فرق طوارىء بلدية صيدا للاستعداد لمواجهة تداعيات العاصفة غداً

دعا رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فرق الطوارىء البلدية وفوج الإطفاء والإنقاذ والشرطة البلدية للبقاء بحالة جهوزية لمواجهة تداعيات العاصفة المصحوبة برياح قوية، والمرتقب أن تهب إعتبارا من يوم غد الأربعاء على لبنان، والإستعداد للتدخل إذا ما دعت الحاجة لذلك ومد يد المساعدة.وطالب السعودي المواطنين بإتخاذ الإجراءات الوقائية التي توفر السلامة العامة لهم ولعائلاتهم خلال هبوب العاصفة، والقيام بتدابير إستباقية بإبعاد أية أجسام معدنية أو غيرها عن الشرفات وأسطح المنازل، والتي يمكن أن تقذفها الرياح وتحملها من مكانها.