لبنان

السعودي دعا فرق طوارىء بلدية صيدا للاستعداد لمواجهة تداعيات العاصفة غداً

Lebanon 24
30-11-2021 | 13:45
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دعا رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي فرق الطوارىء البلدية وفوج الإطفاء والإنقاذ والشرطة البلدية للبقاء بحالة جهوزية لمواجهة تداعيات العاصفة المصحوبة برياح قوية، والمرتقب أن تهب إعتبارا من يوم غد الأربعاء على لبنان، والإستعداد للتدخل إذا ما دعت الحاجة لذلك ومد يد المساعدة.

وطالب السعودي المواطنين بإتخاذ الإجراءات الوقائية التي توفر السلامة العامة لهم ولعائلاتهم خلال هبوب العاصفة، والقيام بتدابير إستباقية بإبعاد أية أجسام معدنية أو غيرها عن الشرفات وأسطح المنازل، والتي يمكن أن تقذفها الرياح وتحملها من مكانها.
كذلك، دعا السعودي المواطنين إلى تثبيت أية تجهيزات أو خيم معدنية على هذه الأسطح والشرفات أو أمام المحال والمؤسسات والمنازل.
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