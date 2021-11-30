لبنان

استعداداً للعاصفة.. رفع حالة الجهوزية لفوجي إطفاء وحرس بيروت

Lebanon 24
30-11-2021 | 13:50
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طلب محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود من قيادتي فوجي الاطفاء وحرس مدينة بيروت والدوائر المختصة في بلدية بيروت، رفع حالة الجهوزية كل حسب اختصاصه وذلك لتأمين السلامة العامة في مدينة بيروت ومد يد المساعدة للمواطنين تحسباً لأي تداعيات قد تنجم عن التغييرات المناخية التي قد يسببها المنخفض الجوي القادم و الذي سيتأثر به لبنان اعتباراً من مساء اليوم.

إلى ذلك، دعت بلدية بيروت المواطنين إلى اتباع النشرات والارشادات الوقائية التي تصدر عن المراجع المختصة، والأخذ في الاعتبار الاحتياطات الواجب اتباعها حفاظاً على سلامتهم .

وذكرت البلدية أهالي وسكان مدينة بيروت عند حدوث اي طارئ، الاتصال  بفوج اطفاء مدينة بيروت على رقم الطوارىء (175) من أي خط هاتف على مدار الـ 24 ساعة.
 
 
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