شيخ العقل استقبل وفوداً ديبلوماسية واجتماعية وشعبية وجال معزيا

استقبل شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى في دار الطائفة في بيروت اليوم، وفدا بريطانيا ضم: مسؤولة مكتب لبنان في دائرة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية ايلا غوه، والمحلل السياسي في مجموعة الابحاث للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية والتنمية البريطانية جوردان بيري، والمستشار السياسي للسفارة البريطانية في بيروت غدي ضو، والمستشار السياسي (السكرتير الثاني ومديرة المكتب الإعلامي أليس موس، واكد الوفد عقب اللقاء على "وقوف المملكة البريطانية بجانب الشعب اللبناني، وأهمية إجراء إنتخابات نيابية نزيهة وعادلة في لبنان ضمن المهل الدستورية، وكذلك اهمية متابعة مسار تحقيق إنفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين". وحضر اللقاء مدير عام المجلس المذهبي الأستاذ مازن فياض، ومدير مشيخة العقل الأستاذ ريان حسن.كما استقبل سفير لبنان في اليمن هادي جابر قبيل سفره الى سيراليون لتسلم مهامه الجديدة.واستقبل شيخ العقل سفيرة لبنان في الأردن المستقيلة تريسي شمعون، برفقة وفد ضم: حسن شندب، سرمد بو شمعون، العميد المتقاعد مارون حتي، دوري غريب، جورج عبود، خالد نصولي، رودريك نوفل، ريمون مرهج، ندى بيوض، رولا العجوز. وشددت السفيرة شمعون اثر اللقاء على أهمية "التكاتف والتضامن في المرحلة الصعبة التي يمر لبنان، لتحدي الواقع المؤلم على مختلف المستويات السياسية والمعيشية والاقتصادية والصحية الصعبة، واهمية الاكتفاء الذاتي ومساعدة التجار والمزارعين، وخلق خطة وطنية للعمل معا".والتقى شيخ العقل وفدا من وزارة الزراعة ضم: المدير العام المهندس لويس لحود، ومدير الثروة الزراعية د. محمد بو زيد، ومديرة الدراسات والتنسيق المهندسة سونيا الأبيض، ورئيس مصلحة زراعة جبل لبنان المهندس عبود فريحة، ورئيس مصلحة الاستيراد والتصدير في مديرية الثروة الحيوانية د. يحيى خطار، ورئيس الدائرة الإدارية في ديوان الوزارة الأستاذ سامر خوند، والطبيب البيطري في مديرية الثروة الحيوانية د. اكرم وهبي، والمدرب الزراعي مازن حلواني. بحضور رئيس لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي حمادة حمادة، وأعضاء من المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق والشيخ محمد غنام والشيخ فادي العطار، عامر صياغة ومروان شروف وزاهر الأعور، والمدير العام مازن فياض، ومدير الأوقاف نزيه زيعور. وقدم لحود الى سماحته التهنئة باسم الوفد، وجرى طرح مواضيع زراعية عدة وكيفية الاستفادة من أراضي الأوقاف وتشجيع صغار المزارعين للاستفادة من الطرق والأساليب المستدامة.ومن زوار دار الطائفة أيضا: المدير الإقليمي في بنك الموارد محمد تلحوق، وكذلك المديرة الإدارية في تلفزيون لبنان السيدة غادة غانم العريضي والإعلامية نوال الأشقر سلمان، وأيضا عضو المجلس المذهبي الشيخ نزار أبو غنام.اجتماع مع لجنة الاوقافوعقد ابي المنى اجتماعا مع لجنة الأوقاف في المجلس المذهبي وجرى مناقشة قضايا عامة وداخلية إضافة الى عمل اللجنة.شانيهكما واستقبل شيخ العقل في دارته في بلدة شانيه، مشايخ من خلوات البياضة ومنطقتها، بحضور عضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطار. كما استقبل الشيخ ابو محمود سعيد فرج، يرافقه رئيس اللجنة الدينية في المجلس المذهبي الشيخ هادي العريضي.واستمع الى وفد من "مؤسسة العرفان" التوحيدية ضم: السيد وجدي الأشقر والشيخ أكرم عطا حول الصعوبات التي تواجه المدارس وعلاقتها بصندوقي التعويضات للمعلمين والضمان، واستقبل مدير ثانوية العرفان صوفر في مؤسسة العرفان عضو المجلس المذهبي الشيخ عماد فرج. وكذلك الشيخ حمزة الفقيه من جمعية الإيمان - مستشفى الإيمان في عاليه، فرئيس مؤسسة "سيدنا الشيخ ابو حسن عارف حلاوي" الشيخ حسان حلاوي.كذلك استقبل وفدا من عائلات بلدة كفرقوق يتقدمه الشيخ أمين أبو درهمين، وقدم الوفد الى سماحته كتابا موقعا من مشايخ البلدة بتسمية لجنة الوقف فيها، ومثنيا على ما كان "قدمه الشيخ سعيد عربي لخدمة هذا الوقف قبل تعرضه لانتكاسة صحية أقعدته عن الحراك منذ أشهر". ثم وفدا كبيرا من عائلة ذبيان في مزرعة الشوف، تكلم باسمه رئيس رابطة ال ذبيان - رئيس مدارس "الليسيه ناسيونال" هيثم ذبيان، قائلا: "ما العمامة البيضاء التي تتوجتم بها تدينا وإيمانا منذ ريعان الشباب، وما عرفناه عنكم، وما اتصفتم به من شجاعة ومروءة ونخوة وكرامة ومحبة وتواضع، وما أنعم الله عليكم به من علم ومعرفة نتمنى لكم الخير والتوفيق وعسى الباري عز وجل أن يعينكم لما فيه خير طائفة الموحدين والوطن". كما تحدث ايضا الشيخ مسعود ذبيان، وعضو المجلس المذهبي أسامة ذبيان مهنئين ومباركين".ورد ابي المنى بكلمة شكر، شارحا "مهمة مشيخة العقل والمجلس المذهبي".كما واستقبل وفودا عائلية من آل نويهض في رأس المتن، وآل اسماعيل من سرحمول، وآل وهبة من البنيه، وآل عقل من عاليه، فالشيخ دانيال سعيد وذويه من بلدة مكسي البقاعية.واستقبل أيضا: رئيس جمعية "الشباب العربي" امين محمد خير ميقاتي، والسيد جميل تميم، بحضور رئيس بلدية شانيه حسين ابي المنى. وكذلك المحامي جهاد ذبيان. وايضا الشيخ نجيب مسعود وعددا من أقاربه. ثم مجموعة من السيدات المتابعات للجلسات الدينية التثقيفية في بعقلين، فوفدا من "محترف المتن الأعلى" مهنئا ومعرفا بواقع المحترف وعمله.ولاحقا استقبل ابي المنى كلا من الاستاذ رشيد حسن والشيخ زياد غنام، فالشيخ محمد الدبس. وبعد لقاء إداري مطول مع مدير مشيخة العقل الأستاذ ريان حسن للاطلاع على مواضيع ادارية واعطاء التوجيهات.واستقبل ايضا وكيل داخلية الحزب التقدمي الاشتراكي في منطقة الجرد جنبلاط غريزي وامين سر الوكالة سامر ابي المنى.تعزيةوجال ابي المنى معزيا على بلدة أغميد بالراحلة أرملة الشيخ وهيب علامة، وبلدة بتاتر بالراحل عاطف غريزي وكذلك بحرم الشيخ حسان زيد، وبلدة شارون معزيا بأحد وجوهها الاجتماعية ابي خالد نبيه الدمشقي.