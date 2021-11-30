لبنان

سفير الاتحاد الاوروبي: طرابلس تستحق عنايتنا والتزامنا

Lebanon 24
30-11-2021 | 15:21
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غرد سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف عن زيارته الى طرابلس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ازور اليوم طرابلس وهي مدينة تاريخية ذات امكانات كبيرة تعاني من تداعيات الازمة في لبنان، انا هنا لافهم احتياجات اهلها بشكل أفضل،اشكر رئيس البلدية ومحافظ الشمال على الاستضافة، تستحق طرابلس عنايتنا والتزامنا".

واضاف: "على مقربة من طرابلس، التقيت بالفريق الملهم الذي يعمل في مشروع حديقة واحة الفرح الممول من الاتحاد الاوروبين انه مكان يحبس الانفاس يستخدم طرقا بيئية للزراعة المستدامة ويوفر فرصا لذوي الإعاقة، احرصوا على تجربة منتجاتهم!".

وختم:" اشكر جمعية رواد التنمية على استضافة حلقة نقاش غنية مع ممثلين ملهمين لمنظمات المجتمع المدني في طرابلس، لقد عرفت الكثير عن دور هذه المنظمات في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان".
 
 
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