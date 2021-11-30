لبنان

أبو شرف: ما جرى في إنتخابات نقابة الصيادلة مستهجن ومرفوض

Lebanon 24
30-11-2021 | 16:16
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رأى نقيب أطباء لبنان في بيروت شرف أبو شرف أن "ما جرى في إنتخابات نقابة الصيادلة في مبنى نقابة الأطباء في بيروت بتاريخ 22 تشرين الثاني 2021 من حيث الحشود والتجمعات وعدم التقيد بالإرشادات الوقائية مستهجن ومرفوض".

وأوضحت نقابة الأطباء أن "نقابة الصيادلة استأجرت الباحة الداخلية لمدخل نقابة الأطباء بغية إجراء إنتخاباتها، وتعهدت، كما جرت العادة، بالتقيد بالتدابير القانونية والأمنية والصحية الوقائية، ولا علاقة لنقابة الأطباء بهذه التدابير.

ولفتت إلى أن المسؤولية تقع كاملة على عاتق نقابة الصيادلة. 
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