لبنان

بالفيديو.. فيروز تحضرُ في افتتاح "كأس العرب"!

Lebanon 24
30-11-2021 | 16:14
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إنطلقت، مساء اليوم في قطر، بطولة كأس العرب للمنتخبات 2021، وذلك بعد توقف استمر لـ9 سنوات.
وشهد حفل الإفتتاح ظهور الفنانة فيروز التي أطلّت على الجماهير بخاصيّة الهيلوجرام بأغنية "سنرجع يوماً "، كما ظهرت عدّة شخصيات أخرى راحلة بالخاصيّة ذاتها من بينهم الفنان المصري سعيد صالح، الفنانة وردة الجزائريّة والفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا.
وشاركت في الحفل الفنانة رحمة رياض التي أدّت عدداً من أغنياتها الشهيرة، كما ظهر أيضاً حسن شاكوش، مغني المهرجانات المصري.
 
يشار إلى أنّ النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب للمنتخبات أقيمت في المملكة العربية السعودية عام 2012.
 

لبنان

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