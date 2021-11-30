جريمة جديدة تهزّ طرابلس.. شابٌ يقتل شقيقته القاصر!

شهدت منطقة المنكوبين في طرابلس، مساء اليوم، جريمة مروّعة راح ضحيتها "م.إبراهيم" وشقيقته القاصر.

وفي التفاصيل، فإنّه بسبب إشكال عائلي، أقدم إبراهيم على إطلاق النار ما أدى إلى إصابة شقيقته الصغرى التي ما لبثت أن فارقت الحياة على الفور. وإثر ذلك، أطلق الشاب النار على نفسه ليفارق الحياة هو أيضاً.

ومع هذا، فقد تضاربت المعلومات حول سبب وفاة إبراهيم، إذ قيل أن والده هو الذي قتله بعدما شاهد ابنته قد توفيت بسبب إطلاق النار، إلا أن أفراد العائلة أنكروا ذلك مشيرين إلى أنّ القتيل أطلق النار على نفسه بعدما علم أن شقيقته توفيت.

يُشار إلى أن هذه الجريمة تأتي بعد أقل من 24 ساعة على حصول جريمة أخرى في منطقة ضهر المغر - طرابلس، إذ أقدم المدعو "أ.أيوب"، مساء الثلاثاء، على قتل جدته "ه.أيوب" عبر ذبحها بسكين.

وتمكّنت القوى الأمنية من توقيف القاتل بعد فراره، وهو يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المختص.