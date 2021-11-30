الوزير سلام اجتمع بمدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية وبحثا في سبل دعم القطاع الرقمي

تابع وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام لقاءاته في جنيف، فالتقى المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية Daren Tang، وبحثا في سبل دعم القطاع الرقمي في لبنان لا سيما وأنه يمكن الإستثمار بقدرات الشباب اللبناني في مجالات التكنولوجيا الرقمية والإبتكار والريادة.

وتم التشديد على أهمية تطوير وتحديث المكتب اللبناني للملكية الفكرية ورقمنته بالكامل بدعم من الجهات المانحة والويبو، إلى جانب أهمية إقرار القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والإبتكار والتي لا تزال عالقة. إضافة إلى ذلك، إتفق الطرفان على التعاون في مجال التدريس والتدريب على كيفية استخدام الملكية الفكرية لمصلحة ريادة الأعمال، التفاوض التجاري، والدبلوماسية اللبنانية من خلال أكاديمية الويبو التي تأخذ من جنيف مقراً لها وتوفر تقنيات التعلم عن بعد وتقدم دورات تدريبية متخصصة.