جريح بحادث سير على طريق حراجل في كسروان

أصيب شخص بجروح نتيجة إنحراف سيارة نيسان "انفنيتي" على طريق عام حراجل في كسروان.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن السيارة اصطدمت بعمود إنارة على جانب الطريق.

ونقل الدفاع المدني المصاب إلى "مستشفى سان جورج" في عجلتون لتلقي العلاج.



