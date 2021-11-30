لبنان

جريح بحادث سير على طريق حراجل في كسروان

Lebanon 24
30-11-2021 | 16:55
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أصيب شخص بجروح نتيجة إنحراف سيارة نيسان "انفنيتي" على طريق عام حراجل في كسروان.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فإن السيارة اصطدمت بعمود إنارة على جانب الطريق. 
 
ونقل الدفاع المدني المصاب إلى "مستشفى سان جورج" في عجلتون لتلقي العلاج.

 
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