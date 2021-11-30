لبنان

عدم الردّ

Lebanon 24
30-11-2021 | 17:02
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طُلب إلى وزير معني عدم الردّ على كلام مرجع روحي، منعاً لسجالات لا طائل منها في هذه المرحلة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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