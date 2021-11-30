لبنان

فقدان الثقة

Lebanon 24
30-11-2021 | 17:00
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يحجم مودعون لديهم حسابات مصرفية عن فتح حسابات بالدولار، أو أيّ من العملات الصعبة على خلفية فقدان الثقة بالفرش موني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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