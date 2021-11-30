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لبنان
وزير الخارجية القطرية سيزور بيروت.. لكن الموعد لم يُحدّد بعد
Lebanon 24
30-11-2021
|
18:27
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علمت "اللواء" ان زيارة الرئيس ميشال عون الى قطر أثمرت تفاهما على دعم لبنان في مجالات النفط والكهرباء وإعمار مرفأ بيروت، كما ستقوم قطر بإستثمارات في لبنان على ان يتم تسهيل الاستثمارات ببعض التشريعات اللازمة او تعديل بعض القوانين وتطويرها، لكن لم تتحدد التفاصيل الكافية.
كما لم يتحدّد موعد زيارة وزير الخارجية القطرية الى بيروت، لكن المصادر أكدت انه سيزور لبنان. وقطر ستبذل الجهد اللازم لمعالجة الازمة مع دول الخليج.
(اللواء)
المصدر:
اللواء
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