لا مساعدات خارجية قبل معالجة القضايا الداخلية

رأت مصادر سياسية عبر "اللواء" انه "لا يمكن توقّع اية مساعدة فعلية للبنان او تغيير التعاطي معه، قبل معالجة سياسة "حزب الله" العامة الداخلية والاقليمية، وقبل إنجاز الانتخابات النيابية وظهور نتائجها، لتعرف الدول مع اي اكثرية واي حكومة تنتج عنها ستتعامل".

(اللواء)