موسى: البطاقة التمويلية تعلن اليوم

كشف عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب ميشال موسى، أنّه "من المفترض أن يعلن وزير الشؤون الاجتماعية، هكتور الحجّار، جديد البطاقة التمويلية اليوم"، لافتاً إلى أنّ "العائق الأساسي أمام إطلاقها يكمن في غياب التمويل".وذكر موسى في حديثٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية أنّ، "البنك الدولي طالب ببعض الأمور ليتم إدخالها إلى مشروع الاتفاقية، لكن الجلسة الأخيرة فقدت نصابها، ولم يستطِع مجلس النواب متابعة القانون"، مشيراً إلى أنّ جلسة نيابية قريبة من المفترض عقدها لمعالجة الملف.وحول حاجة البطاقة التمويلية إلى حكومة مجتمعة من أجل إطلاقها، رأى موسى أنّ "الموضوع لا يستدعي اجتماع حكومة، بل أنّ الوزراء المعنيين قادرون على إطلاقها"، كاشفاً عن مهلة شهر أو شهر ونصف من أجل إتمام عملية جمع المعلومات وتحديد المستحقين، معلناً أنّ الدفع سيتم بالدولار.