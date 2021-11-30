ملف "كهرباء مطمر الناعمة" بين ميقاتي و"الاشتراكي"

كتبت" الاخبار":قبل أكثر من عام، انتهى عقد الشركة التشغيليّة لمعمل توليد الطاقة من الغازات المنبعثة من مطمر الناعمة. منذ ذاك، لم يحرّك أحد ساكناً تجاه إحراق الغازات المنبعثة من المطمر وأضرارها الصحيّة والبيئيّة، وتجاه حرمان سكان المناطق المحيطة من تغذية مجانية تصل إلى 24/24 وُعدوا بها، بموجب قرارٍ من مجلس الوزراء.أتى الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس مع نائبَي عاليه والشوف أكرم شهيّب وبلال عبدالله لعرض الاقتراحات، على أن يلتقي النائب طلال ارسلان والوزير السابق صالح الغريب رئيس مجلس النواب نبيه بري قريباً للهدف نفسه.تنفيذ المناقصة التي رست على شركتَي «Mep-Simar» بات مستحيلاً، ليس فقط بسبب صعوبة الحصول على موافقة وزارتَي المالية والطاقة، بل أيضاً لصعوبة فتح مصرف لبنان اعتماداً بقيمة 6 ملايين و661 ألف دولار في ظل الأزمة النقدية. لكن يبدو أن لدى التقدمي خطة بديلة اتفق عليها مع المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك سيعرضها على رئيس الحكومة هذا الأسبوع في انتظار تمويلها من إحدى الدول المانحة. وتقضي الخطة بأن تُشغّل «كهرباء لبنان» المولّدات الـ7 في المطمر بين 20 ألف ساعة تشغيليّة و30 ألف ساعة، أي بين عامين و3 أعوام ونصف عام، مقابل ثلاثة ملايين دولار موزعة على قطع غيار من شركة «Clean Energy Solution» بمليون و500 ألف دولار، وقطع استهلاكيّة تُستخدم خلال فترة التشغيل (زيوت، فلاتر...). إذ أن رئيس مصلحة المعامل المائيّة والطاقة المتجدّدة في «كهرباء لبنان» المهندس فادي بو خزام يؤكد أن هذه الخطّة «ستُكبّد المؤسسة خسائر ماليّة لأنّه لا يمكن التكهّن بالمبالغ التي يُمكن أن تُضاف جراء عمليتَي التأهيل والصيانة أثناء فترة التشغيل، ما يعني إمكان تخطي المبلغ الثلاثة ملايين دولار». فيما يشدّد شهيّب على أنّ هذه الخطّة ستوفّر على خزينة الدولة التي تشتري الكيلواط بـ 14 إلى 15 سنتاً، في حين أن هذه الخطّة ستخفّض السعر إلى ما دون 3.5 سنت.مّا الخطّة الأسرع والتي تجاوب معها ميقاتي، بحسب ما قال شهيّب لـ«الأخبار»، فهي أن يوقع مجلس الإنماء والإعمار عقداً مؤقتاً لـ6 أشهر مع شركة تشغيليّة تقوم بصيانة المطمر وتشغيله باستخدام قرض البنك الدولي المخصّص لإصلاح قطاع الكهرباء وتحسينه.وفي هذا الوقت، يرفض وزير الطاقة العرض القديم من ائتلاف شركتي «Mep - Simar» مع توضيح الأسباب لتقوم مؤسسة كهرباء لبنان بعملية استدراج عروض جديدة لتسليم معمل الكهرباء إلى شركة تشغيليّة لمدة 5 سنوات. وعليه، اتفق ميقاتي مع شهيّب وعبدالله على التشاور مع وزير الطاقة وليد فيّاض فور عودته من الخارج، على أن يعود نائبا الاشتراكي ويلتقيا به وبوزير البيئة ناصر ياسين الأسبوع المقبل لبت هذا الملف من دون الحاجة إلى اجتماع مجلس الوزراء، بل بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة، بالإضافة إلى موافقة وزيري الطاقة والبيئة.وكان "اللقاء الديمقراطي" اعلن في بيان، أنه "بتكليف من رئيس اللقاء النائب تيمور جنبلاط، التقى النواب: أكرم شهيب، وائل أبو فاعور، الدكتور بلال عبدالله، ومفوض الحكومة في مجلس الانماء والأعمار الدكتور وليد صافي، ورئيس مصلحة المعامل المائية في مؤسسة كهرباء لبنان المهندس فادي أبو خزام، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبحث أزمة مطمر الناعمة ومشكلة الكهرباء في المنطقة. وقد أعطى ميقاتي تعليماته لمجلس الانماء والاعمار بتجديد عقد الصيانة، وتلزيم تشغيل المعمل، حرصا على السلامة العامة في المنطقة. كما أعطى توجيهاته لمؤسسة كهرباء لبنان بالتقيد بالمرسوم الذي يرعى تغذية الطاقة في المنطقة، والعدالة في التوزيع".