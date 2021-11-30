20
o
بيروت
19
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
مخاوف قضائية على ملف التحقيق بانفجار المرفأ
Lebanon 24
30-11-2021
|
23:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
تخوّفت مصادر قضائية رفيعة من ضياع الحقيقة في ملف التحقيق بانفجار المرفأ وقالت لـ"الجمهورية": "شئنا أم أبينا إنّ المسار القضائي تأثر بالمسار السياسي والقاضي البيطار حالياً مكفوف اليد في انتظار تنفيذ قرار الهيئة العامة الذي قضى بأن المرجع المختص للنظر في طلبات رد المحقق العدلي هو محكمة التمييز، وبالتالي نحن بانتظار إحالة طلبات الرد العالقة حالياً امام محكمة الاستئناف الى محكمة التمييز للبت بها وسيعود لرئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يختار الغرفة من بين غرف محكمة التمييز التي ستنظر بهذه الطلبات".
تابع
الأكثر قراءة
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
Lebanon 24
تسعيرة المولدات الجديدة.. إليكم قيمتها المتوقعة
11:01 | 2021-11-30
30/11/2021 11:01:38
Lebanon 24
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
Lebanon 24
الى اللبنانيين... نصيحة واحدة للوقاية من "اوميكرون"
07:40 | 2021-11-30
30/11/2021 07:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
Lebanon 24
خبرٌ يهمّ اللبنانيين.. قرارٌ جديد بشأن الودائع في المصارف
11:42 | 2021-11-30
30/11/2021 11:42:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج لا يستحقون صداقتكم ولا ثقتكم!
Lebanon 24
مواليد هذه الأبراج لا يستحقون صداقتكم ولا ثقتكم!
04:52 | 2021-11-30
30/11/2021 04:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
Lebanon 24
خسر حياته وشبابه.. اللبناني "أنجيلو" يغادر الدنيا بحادث مؤسف! (صورة)
15:25 | 2021-11-30
30/11/2021 03:25:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:12 | 2021-12-01
انتحل صفة أمنية ونفّذ عمليّة سلب... وهذا ما حصل!
04:11 | 2021-12-01
بفعل الرياح... هذا ما حصل في مدينة صيدا (فيديو)
04:00 | 2021-12-01
هل يُفشل تيار المستقبل تحالف القوات والاشتراكي؟
03:54 | 2021-12-01
جريح نتيجة انقلاب سيارته على اوتوستراد بينو - عكار
03:52 | 2021-12-01
الخازن: للتحقيق الجنائي في كل دوائر ومجالس الدولة
03:50 | 2021-12-01
عمال لجنة المكننة جنوباً اعتصموا أمام سرايا صيدا للمطالبة بزيادة أجورهم
فيديو
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
Lebanon 24
"أنا ست جميلة بفضل الله".. هكذا تتجاهل شيرين أخبار انفصالها عن حسام حبيب
03:00 | 2021-12-01
01/12/2021 11:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
Lebanon 24
عاصفة هوجاء تضرب تركيا: قتيل و63 جريحاً.. شاهدوا الفيديو المروع
00:30 | 2021-12-01
01/12/2021 11:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
تعرضت لموقف محرج: نادية الجندي سقطت على السجادة الحمراء.. شاهدوا الفيديو
04:39 | 2021-11-30
01/12/2021 11:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact