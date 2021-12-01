لبنان

كانون الأول سيبيضها: أجواء شتوية بامتياز.. إليكم طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
01-12-2021 | 00:31
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يتأثر لبنان بمنخفض جوي متمركز فوق البحر الاسود حتى صباح غد الخميس.

 

الطقس المتوقع غائم مع تساقط امطار رعدية غزيرة احيانا خصوصا على الساحل والجبال الغربية كما تتساقط الثلوج فوق 2000 متر تدريجيا مع اشتداد في سرعة الرياح تصل الى 60 كلم.

 

يرجى الانتباه من فروقات الحرارة حيث ستتدنى بحدود 10 درجات على الساحل.

 

تستقر الاجواء يوم الخميس حتى الاحد حيث من المتوقع ان نكون امام منخفض جوي جديد يحمل معه الأمطار والثلوج على المرتفعات.

 

وقد ذكرت صفحة Lebanon weather only على "فيسبوك" ان لا شيئ حاليا يظهر قدوم عواصف ثلجية قوية حتى الآن فقد يقتصر هذا الشهر على حالات ماطرة من وقت لآخر حتى نهاية الثلث الثاني من كانون الأول بسبب المرتفع السيبيري الذي يسيطر على المنطقة من جهة الشرق ومن جهة نزول الكتل الباردة نحو غرب القارة الاوروبية.

 

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