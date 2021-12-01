مشهد إشتقنا لرؤيته... اللبنانيون بقلب واحد وتحت راية واحدة!

أبهرت إفتتاحية بطولة كأس العرب أمس العالم أجمع، من خلال أداء النشيد الوطني الخاص بكلّ دولة عربية. الا أن الجزء الذي تم أداء فيه النشيد الوطني اللبناني كان الأكثر تأثيراً. جملة واحدة من النشيد الوطني كانت كفيلة بأن "تقشعر لها الأبدان" و"تدمع العيون"، كما أن تفاعل الجمهور على أرض الملعب مع النشيد اللبناني لم يكن له مثيل.
ولا شكّ أن أجمل ما نتج عن أداء النشيد اللبناني هو إجماع اللبنانيين بكافة طوائفهم وتوجهاتهم السياسية حول الوطن، وهذا ما ظهر بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي.
فكتبت أنجي كبارة عبر توتير، تعليقاً على الفيديو: "هالفيديو يمكن احلى شي انعمل بال ٢٠٢١ ومشهد الجمهور وقت طلع النشيد الوطني اللبناني ببكي وبخليك تتمنى لو كنت معهم".
أما زينب ماز، فعبرت عن تأثرها الشديد، وقالت:"سمعت النشيد الوطني اللبناني ضمن فعاليات افتتاح كأس العرب بقطر، و ما لقيت حالي الا والدموع شلالات عم تنزل من عيوني. بكيت كأني بجنازة، جنازة حدا كنت زعلانة منو ومات قبل ما قلو اديش كنت بحبو، وقبل ما اطلب منو يسماحني لأني قسيت عليه، وقلت اني بكرهو بعز ما كان بحاجة الي، بكيت".
المواطن عفيف شومان كتب: "ما فيك تسمع النشيد الوطني وما تبكي على الوطن، يمكن ما حدا يصدق انو عم يمرق علينا ناس من ايام ما ذاقو الاكل.. وبدون دواء، وبدون استشفاء، وبدون كهربا وماي، بدون شغل ومصاري".
من الواضح أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان وانعكاسه على المواطن زاد من تأثر الناس الذين يحلمون بالعيش في وطنهم الحبيب بأمان وبالحصول على حقوقهم كافة، وهنا أمل المواطن راين بيطار أن "يعود لبنان كما كان سابقاً"، وكتب: "لبنان رح يرجع". أما علا سليم فاستعانت بكلمات أغنية "كيف ما كنت بحبك يا وطني" لتعبر عن حبها للوطن.
ولم يقف التفاعل اللبناني فقط على أداء النشيد الوطني، بل أن ظهور السيدة فيروز على الجماهير بخاصيّة الهيلوغرام بأغنية "سنرجع يوماً" كان لها مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين، فعلق هادي قبلان بالقول: "اجمل ما صدّرنا للعالم و العرب، فيروز الروح".