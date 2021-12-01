مشهد إشتقنا لرؤيته... اللبنانيون بقلب واحد وتحت راية واحدة!



ولا شكّ أن أجمل ما نتج عن أداء النشيد اللبناني هو إجماع اللبنانيين بكافة طوائفهم وتوجهاتهم السياسية حول الوطن، وهذا ما ظهر بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي. أبهرت إفتتاحية بطولة كأس العرب أمس العالم أجمع، من خلال أداء النشيد الوطني الخاص بكلّ دولة عربية. الا أن الجزء الذي تم أداء فيه النشيد الوطني اللبناني كان الأكثر تأثيراً. جملة واحدة من النشيد الوطني كانت كفيلة بأن "تقشعر لها الأبدان" و"تدمع العيون"، كما أن تفاعل الجمهور على أرض الملعب مع النشيد اللبناني لم يكن له مثيل.ولا شكّ أن أجمل ما نتج عن أداء النشيد اللبناني هو إجماع اللبنانيين بكافة طوائفهم وتوجهاتهم السياسية حول الوطن، وهذا ما ظهر بشكل واضح على مواقع التواصل الاجتماعي.

النشيد الوطني اللبناني ب افتتاحية #كأس_العرب_2021 ب قطر pic.twitter.com/eNz4szgwGL — RYAN (@ryan___RK) November 30, 2021

فكتبت أنجي كبارة عبر توتير، تعليقاً على الفيديو: "هالفيديو يمكن احلى شي انعمل بال ٢٠٢١ ومشهد الجمهور وقت طلع النشيد الوطني اللبناني ببكي وبخليك تتمنى لو كنت معهم". فكتبت أنجي كبارة عبر توتير، تعليقاً على الفيديو: "هالفيديو يمكن احلى شي انعمل بال ٢٠٢١ ومشهد الجمهور وقت طلع النشيد الوطني اللبناني ببكي وبخليك تتمنى لو كنت معهم".

هالفيديو يمكن احلى شي انعمل بال ٢٠٢١ 🥺❤️ و مشهد الجمهور وقت طلع النشيد الوطني اللبناني ببكي و بخليك تتمنى لو كنت معهم https://t.co/9ETVm7wRYi — Angie (@A_kabbara) November 30, 2021

أما زينب ماز، فعبرت عن تأثرها الشديد، وقالت:"سمعت النشيد الوطني اللبناني ضمن فعاليات افتتاح كأس العرب بقطر، و ما لقيت حالي الا والدموع شلالات عم تنزل من عيوني. بكيت كأني بجنازة، جنازة حدا كنت زعلانة منو ومات قبل ما قلو اديش كنت بحبو، وقبل ما اطلب منو يسماحني لأني قسيت عليه، وقلت اني بكرهو بعز ما كان بحاجة الي، بكيت". أما زينب ماز، فعبرت عن تأثرها الشديد، وقالت:"سمعت النشيد الوطني اللبناني ضمن فعاليات افتتاح كأس العرب بقطر، و ما لقيت حالي الا والدموع شلالات عم تنزل من عيوني. بكيت كأني بجنازة، جنازة حدا كنت زعلانة منو ومات قبل ما قلو اديش كنت بحبو، وقبل ما اطلب منو يسماحني لأني قسيت عليه، وقلت اني بكرهو بعز ما كان بحاجة الي، بكيت".

المواطن عفيف شومان كتب: "ما فيك تسمع النشيد الوطني وما تبكي على الوطن، يمكن ما حدا يصدق انو عم يمرق علينا ناس من ايام ما ذاقو الاكل.. وبدون دواء، وبدون استشفاء، وبدون كهربا وماي، بدون شغل ومصاري".

ما فيك تسمع النشيد الوطني وما تبكي على الوطن..

يمكن ما حدا يصدق انو عم يمرق علينا ناس من ايام ما ذاقو الاكل.. وبدون دواء، وبدون استشفاء، وبدون كهربا وماي، بدون شغل ومصاري..

الناس مش بخير وامام الله كلنا علينا واجبات لازم نقوم فيها.. https://t.co/OReyYUc8jk — ابو الفضل شومان #موقوفو_الامارات 🇱🇧 (@afif_shoman_a) November 30, 2021

من الواضح أن الوضع الاقتصادي والمعيشي في لبنان وانعكاسه على المواطن زاد من تأثر الناس الذين يحلمون بالعيش في وطنهم الحبيب بأمان وبالحصول على حقوقهم كافة، وهنا أمل المواطن راين بيطار أن "يعود لبنان كما كان سابقاً"، وكتب: "لبنان رح يرجع". أما علا سليم فاستعانت بكلمات أغنية "كيف ما كنت بحبك يا وطني" لتعبر عن حبها للوطن.

ولم يقف التفاعل اللبناني فقط على أداء النشيد الوطني، بل أن ظهور السيدة فيروز على الجماهير بخاصيّة الهيلوغرام بأغنية "سنرجع يوماً" كان لها مكانة خاصة في قلوب اللبنانيين، فعلق هادي قبلان بالقول: "اجمل ما صدّرنا للعالم و العرب، فيروز الروح".