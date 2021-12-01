إخماد حريقين في الكورة...اليكم التفاصيل!

إندلع ليل أمس حريقان كبيران في قضاء الكورة، الاول في بلدة بتوراتيج خلف معهد الاكتال امتد الى الحقول المجاورة، والثاني في الوادي الممتد بين بلدتي دارشمزين وداربعشتار.



وقد عملت فرق الإطفاء والدفاع المدني على السيطرة عليهما في ظل ظروف مناخية صعبة، حيث كانت سرعة الرياح تساعد في إمتداد الحرائق.