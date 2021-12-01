"طلب موجع" من ادارة احدى المدارس الى الاهالي

تظهر الفروقات الاجتماعية بين اللبنانيين من خلال وجبات الطعام التي تُرسل مع الاطفال الى المدارس، لذلك طلبت ادارة احدى المدارس من الأهالي ان تقتصر "وجبة المدرسة" على سندويش وماء فقط لا غير من دون سائر المكمّلات، وذلك تفادياً للشعور بالفروقات بين الطلاب.