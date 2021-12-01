عون عاد إلى بيروت ليل أمس

عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى بيروت في العاشرة والنصف من ليل أمس، بعد انتهاء الزيارة التي قام بها إلى الدوحة، تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث شارك في افتتاح بطولة كأس العرب فيفا 2021 التي تمت مساء أمس في الدوحة، كما أجرى محادثات مع الأمير تميم تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة.