لبنان

عون عاد إلى بيروت ليل أمس

Lebanon 24
01-12-2021 | 01:04
A-
A+
Doc-P-892201-637739429000902583.jpg
Doc-P-892201-637739429000902583.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى بيروت في العاشرة والنصف من ليل أمس، بعد انتهاء الزيارة التي قام بها إلى الدوحة، تلبية لدعوة من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث شارك في افتتاح بطولة كأس العرب فيفا 2021 التي تمت مساء أمس في الدوحة، كما أجرى محادثات مع الأمير تميم تناولت العلاقات الثنائية والأوضاع الراهنة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:12 | 2021-12-01
04:11 | 2021-12-01
04:00 | 2021-12-01
03:54 | 2021-12-01
03:52 | 2021-12-01
03:50 | 2021-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website