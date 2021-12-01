بلال عبدالله: سنمارس دورنا الرقابي القانوني

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر" وكتب: "لأسباب غير مقنعة، معمل كهرباء المطمر في الناعمة، والمعمل المائي في رشميا، لا يعملان،علمًا أنهما لا يستهلكان، لا المازوت، ولا الغاز، وكلفة الطاقة التي ينتجانها متدنية قياساً بالمعامل الأخرى. سنتابع الموضوع، وسنمارس دورنا الرقابي القانوني في هذا الملف".