انتخابات نقابة المحررين اليوم: هل تخرق "ستاتيكو التزكية"؟

الى مقر الإتحاد العمالي العام، يتوجه اليوم اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً محررو الصحافة اللبنانية البالغ عددهم نحو ٩١٠ صحافيين من الذين سدّدوا اشتراكاتهم للإدلاء بأصواتهم في هذا الإستحقاق النقابي الذي يتكرر كل ثلاث سنوات.

باب الترشيح كان قد أقفل على ٢٨ مرشحاً لعضوية مجلس النقابة الذي يتألف من ١٢ عضواً يتم اختيارهم خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم، على أن يُصار الى انتخاب النقيب والأعضاء بعد أيام وذلك بعد الإنتهاء من عملية الإقتراع وإعلان النتائج وفق النظام الداخلي.

اللوائح المتنافسة ثلاث هي: "لائحة الوحدة النقابية"وهي مكتملة ويرأسها النقيب الحالي جوزف القصيفي، لائحة " من اجل نقابة حرة" برئاسة ريما خداج، ولائحة ثالثة غير مكتملة هي "لائحة الصحافيين المستقلين" وتضم مي عبود ابي عقل، نهاد طوباليان، انطوني جعجع،ويقظان التقي. كما يخوض الانتخابات عدد من الصحافيين المنفردين، مع تسجيل مشاركة لـ" تجمّع نقابة الصحافة البديلة" ممثلة بالصحافية إليسار قبيسي.

صناديق الإنتخابات تُقفل عند الخامسة عصراً، فهل من مفآجات غير متوقعة تخرق حالة "ستاتيكو التزكية" التي كانت تحدث في السابق؟

فلننتظر ...إنها مسألة ساعات.