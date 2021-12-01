لبنان

الغلاء يغيّر تقاليد عيد البربارة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-12-2021 | 03:45
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عيد البربارة ينتظره الاطفال بفارغ الصبر، ويرتدون فيه أزياءهم التنكرية المفضلة، ويطرقون أبواب الجيران والأقارب والأصدقاء، لملء أكياسهم وسلالهم بما توفَر من حلويات وسكاكر ومكسرات على أنغام أغنية "هاشلة بربارة".

لكن ارتفاع اسعار الزي التنكري سيمنع الكثير من الأطفال من التمتع بهذا العيد، حيث يتراوح سعر الزي ببن ٢٥٠ و٨٠٠ ألف ليرة.

كما ان اعداد القمح المسلوق المزين بالمكسرات والصنوبر كجزء من تقاليد العيد بات مستبعدا الى حد كبير، اذ بلغ سعر كيلو الصنوبر مليوني ليرة وسعر كيلو الفستق الحلبي ٥٠٠ ألف ليرة، وكيلو الجوز ما بين ٢٢٥ و٢٧٥ ألف ليرة، وزجاجة ماء الورد او ماء الزهر  بـ ١٠٠ ألف ليرة .

 

 

المصدر: لبنان 24

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