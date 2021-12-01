رقم قياسي في سعر اللحوم

بعد الارتفاع الجنوني للدولار، سجل سعر كيلو اللحم رقماً قياسياً، هو الاعلى منذ بداية الازمة، فبلغ ما بين 230 و250 الف ليرة لبنانية.وبعملية حسابية بسيطة فان سعر ٤ كيلوغرام من اللحم بات يساوي 85 في المئة من المعاش الشهري للمواطن .وبحسب الاحصاءات شهدت الملاحم موجة اقفال وتراجعا في بيع اللحوم بنسبة 80 في المئة خلال الاشهر الاخيرة.