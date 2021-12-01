ميقاتي من بعبدا: الحكومة ماشية ولكن!

عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، عقب زيارة عون الى قطر.

ميقاتي ولدى مغاردته بعبدا قال: "الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي".