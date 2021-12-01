لبنان

ميقاتي من بعبدا: الحكومة ماشية ولكن!

Lebanon 24
01-12-2021 | 01:53
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عرض رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، عقب زيارة عون الى قطر.
ميقاتي ولدى مغاردته بعبدا قال: "الحكومة ماشية لكن مجلس الوزراء مش ماشي".
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