بيان هام من "مياه بيروت وجبل لبنان"...ماذا جاء فيه؟

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، "جميع المشتركين لديها إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2021 وما قبل، إلى الجباة المختصين أو لدى دوائر التوزيع التابعين لها، أو عبر مراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT، أو عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml أو app mobile ebml من خلال شركة نتكومرس التي تدير عمليات ومعاملات الدفع الآمنة بواسطة بطاقات الائتمان عبر الإنترنت، علما انه وتسهيلا للمشتركين لتسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عمدت المؤسسة الى ادخال خدمة جديدة بواسطة آلات الدفع الالكتروني MACHINE POS في كل دوائر التوزيع التابعة لها".وأشارت إلى أنه "نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات الآتية:1- اعطاء مهلة لغاية 31 كانون الاول لتسديد العام 2021 دون فرض اي غرامات تأخير.2- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2020 وما قبله بنسبة (85%) لغاية 31 كانون الأول 2021.3- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2021 لفترة أقصاها كانون الأول 2023.4- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2023.5 - تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:- (60%) لاشتراكات المياه بالعيار.- (78%) لاشتراكات المياه بالعداد.6- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%)".واعتبرت المؤسسة الاعلان "بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطع لعامل مرور الزمن".