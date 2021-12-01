الحريري لن يعتزل السياسة.. هذا ما كشفته الطبش

علّقت النائبة رولا الطبش على حديث رئيس الجمهورية حول الفراغ الرئاسي وامكانية التمديد، وقالت: " الحديث خطير، فمجلس النواب وكل لبنان ينتظر اليوم الذي تنتهي فيه ولاية عون الا حزب الله"، معربة عن خشيتها من ضرب الإنتخابات النيابية وبعدها إتفاق الطائف.وردا على سؤال حول تيار المستقبل، قالت لصوت لبنان:" الحريري لن يعتزل العمل السياسي وقرار ترشّحه ملكه وتحالفات تيار المستقبل بيده فمن دون الحريرية السياسية لا سياسة في لبنان".