لبنان

بيان هام من المالية حول الانتخابات.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
01-12-2021 | 02:35
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أحال وزير المالية يوسف الخليل مشروع مرسوم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء يرمي إلى نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة لعام 2021 إلى وزارة الداخلية والبلديات بقيمة 5 مليار ليرة للتحضير لإجراء الانتخابات النيابية للعام 2022.
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وزير المالية

يوسف خليل

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