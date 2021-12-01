وفد ألماني تفقد المرفأ ومواقع أثرية للمساعدة على ترميمها

زار وفد ألماني بيروت، ضم اختصاصيين في علم الآثار رينيه براونينغ وأولريك زوبربوهلر، للاطلع على المواقع التي من الممكن أن يقدم المساعدة لترميمها وتجميلها، بدعوة من المجلس اللبناني - الألماني للثقافة والآثار (LGCAC).بداية، زار الوفد المدير العام للآثار الدكتور سركيس خوري وميريام زيادة، يرافقه الملحق الثقافي والسكرتير الأول في السفارة الألمانية برنارد آبيلز، وتم البحث في آليات التعاون بين الدولتين بالتنسيق مع المجلس وبإشرافه، ثم تفقد مكتب بيروت في Initiative Heritage والتقى مديره المهندس عبد الحليم جبر والسيدة غرايس ريحان حنا وانتقل بعدها إلى المتحف الوطني في بيروت وبعض المواقع الأثرية.مرفأ بيروتبعد ذلك، تفقد الوفد مرفأ بيروت يرافقه رئيس المجلس المهندس الياس الأسود وعالمة الآثار الدكتورة علياء فارس وأمينة السر نادرة فواز وغابي لحود، وجال في المناطق التي طالها الانفجار ودون ملاحظاته حول المساعدات الممكن تقديمها، ملاحظا حجم الترميم المنجز حتى اليوم في مار مخايل والجميزة.شحيمثم انطلق الجميع إلى شحيم حيث القلعة الأثرية، وكان في استقبالهم وفد من البلدية، وأبدى الوفد الالماني إعجابه بما رأى وصنف القصر "مدينة" أثرية لما فيها من مرافق وأجنحة وهذا فريد من نوعه في لبنان. كما التقى الوفد بعثة بولندية برئاسة توماس فاليزيوفسكي التي صودف وجودها في القصر الأثري وكانت مسؤولة عن التنقيب في الاعوام الماضية.جزينثم، انطلق الجميع إلى جزين حيث تفحص الوفد الالماني النواويس الـ20، ولاحظ مدى أهميتها التاريخية، لافتا إلى "احتمال وجود معبد روماني في المحيط". وأمضى الوفد في جزين سهرة قروية وبات ليلته في المدينة.وبعد سلسلة اجتماعات، اعلنت البعثة والمجلس اللبناني - الألماني "السعي إلى ترميم أحد الأبنية الاثرية على أن يكون مكتبا للمجلس (LGCAC) وHamburg Port لمدة 10 سنوات، الطلب من فواز لقاء المسؤولين في بلدية شحيم لإجراء ترتيبات المسح الميداني ثلاثي الابعاد للقصر التراثي بالتعاون مع شركة غابي لحود، ليبنى على أساس هذا المسح الأشغال والترميم المستقبلي المنوي تنفيذهما لتطوير المدينة الأثرية، بالاضافة الى تبادل الزيارات لتحديد آليات التعاون بين الطرفين".إشارة الى ان الوفد زارالعاصمة الالمانية برلين في تموز الماضي والتقى الاختصاصيين واتفق معهم على ترتيبات الزيارة الميدانية إلى بيروت.